Westliche Volkswirtschaften schwächeln weiter / Coface passt Risikoeinschätzung für sieben Länder an (FOTO)

Mainz (ots) - Die globale Wirtschaft kommt auch Ende 2023 nicht in ruhigereFahrwasser: Soziale und politische Risiken nehmen weiter zu und dieFinanzstabilität vieler Volkswirtschaften wird von hohen Zinsen belastet. DieInflation liegt, nimmt man die volatilen Energie- und Nahrungsmittelpreiseheraus, nach wie vor deutlich über den Zielen der Zentralbanken. DieFrühindikatoren deuten auf eine weitere Verlangsamung des Wirtschaftswachstumsin Nordamerika und der Eurozone zum Jahresende hin und der Aufschwung derchinesischen Wirtschaft war bislang von kurzer Dauer. Vor diesem Hintergrund hatder Kreditversicherer Coface das Länderrisiko für sieben Länder angepasst. DenHeraufstufungen von Belize und der Mongolei stehen Herabstufungen von Schweden,Finnland, Neuseeland, Kolumbien und Niger gegenüber.Neben der anhaltenden amerikanisch-chinesischen Rivalität haben mehrereEreignisse die geopolitische Landschaft in den vergangenen Monaten weiterumgewälzt. Hierzu gehört die Erweiterung der BRICS-Gruppe um die sechs neuenMitglieder Saudi-Arabien, Argentinien, Ägypten, die Vereinigten ArabischenEmirate, Äthiopien und den Iran. Sie zielt auf das Ende der G7-Vorherrschaft ab."Die Weltordnung, wie wir sie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs kennen, gerätmehr und mehr ins Wanken. Wir befinden uns auf dem Weg in eine multipolareWelt", sagt Coface-Volkswirtin Christiane von Berg. Die Eignung der erweitertenBRICS-Gruppe, eine Alternative oder Konkurrenz zur G7 anzubieten, dürftekurzfristig jedoch begrenzt bleiben. "Zwar haben alle Mitgliedsländer eineindeutiges Interesse daran, der Gruppe anzugehören, aber ihre Ziele sind nichtimmer deckungsgleich. Darüber hinaus gibt es auch innerhalb der VereinigungSpannungen, beispielsweise zwischen China und Indien. Zudem sind die Pläne zurSchaffung einer BRICS-Währung, die den Dollar ablösen soll, bislanggescheitert."Inflation lässt nach, aber ist nicht überwundenErwartungsgemäß ist die Inflation in den letzten Monaten mechanisch, aufgrundeines Basiseffekts aus dem Vorjahr, zurückgegangen. Dies ist vor allem auf diegesunkenen Energie- und Rohstoffpreise zurückzuführen, die unter denHöchstständen aus dem vergangenen Jahr liegen. Eine Disinflation bei Waren, dasheißt ein Rückgang der Inflationsrate durch deutlich langsamer steigende Preise,ist ebenfalls im Gange. Aufgrund einer geringeren Kaufkraft priorisierenKonsumenten Dienstleistungen vor Gütern. In Kombination mit einer Normalisierungder Lieferketten führt dies zu einem geringeren Preisanstieg bei Gütern oder garfallenden Preisen. "Die Anzeichen dafür, dass die Inflation auf hohem Niveau