Unter den Einzelwerten in den USA steht die Ölbranche im Fokus. Dort kommt es zu einer weiteren milliardenschweren Transaktion. So kündigte der Konzern Chevron die Übernahme seines Konkurrenten Hess an. Die Transaktion erfolgt dabei über einen Aktientausch.

Während indes Israels Militär seine Vorbereitung für eine Bodenoffensive gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen mit verstärkten Luftschlägen vorantrieb, gehen die diplomatischen Bemühungen um eine Deeskalation weiter. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird am Dienstag zu einem zweitägigen Besuch in Israel erwartet.

Die Rendite für zehnjährige Anleihen stieg erstmals seit 2007 über fünf Prozent und setzte so ihren jüngsten Höhenflug fort. Die US-Notenbank hatte zwar zuletzt Signale für künftig unveränderte Leitzinsen gegeben. An den Finanzmärkten aber herrscht offensichtlich die Auffassung vor, dass für den Kampf gegen die hohe Inflation weiterhin eine straffe Geldpolitik nötig ist.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die jüngste Talfahrt an den US-Börsen dürfte sich am Montag zunächst gebremst fortsetzen. Die Sorge über eine Eskalation des Kriegs im Nahen Osten auf andere Länder verunsichert die Anleger ebenso wie der anhaltende Anstieg der Kapitalmarktzinsen.

