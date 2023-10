Chevron plant Übernahme von Hess Corp.

Der Konsolidierungsdruck im Öl- und Gassektor steigt. Nachdem vor kurzem bekannt wurde, dass Exxon Mobil die Übernahme von Pioneer Natural Resources plant, zog nun Chevron nach. Am heutigen Montag (23.10.) wurde bekannt, dass Chevron seinen Mitbewerber Hess Corp. übernehmen möchte. Die Größenordnungen der beiden „Deals“ sind ganz ähnlich.

Damit stehen Chevron-Aktionären spannende Handelstage ins Haus, denn nicht nur die Übernahmeofferte dürfte für Gesprächsstoff sorgen. Am 27. Oktober wird Chevron zudem die frischen Q3-Daten veröffentlichen.

Schauen wir zunächst kurz auf die Offerte von Chevron in Richtung Hess. Die Übernahme soll per Aktientausch über die Bühne gehen. Für jede Hess-Aktie erhalten Hess-Aktionäre 1,025 Chevron-Aktien. Das Übernahmeangebot hat – so es alle genehmigungspflichtigen Klippen umschiffen kann – ein Volumen von 53 Mrd. US-Dollar.

Der obere Chart von Chevron bietet ein ambivalentes Bild. Die Aktie lief zuletzt in Richtung der markanten Widerstandszone 170 US-Dollar / 173 US-Dollar. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 173 US-Dollar würde die Tür in Richtung 180 US-Dollar oder gar in Richtung 188 US-Dollar öffnen.

In den nächsten Tagen wird die Übernahmeofferte eingepreist. Nicht selten setzen die Aktien der übernehmenden Unternehmen (in diesem Fall Chevron) erst einmal zurück. Ob es auch in diesem Fall so sein wird, bleibt abzuwarten. Etwaige Rücksetzer sollten sich idealerweise oberhalb von 165 US-Dollar abspielen. Bei einem Rücksetzer unter die 160 US-Dollar wäre Obacht geboten.