Dachverband der Bio-Pflanzenschutzmittelhersteller unterstützt geplante SUR-Verordnung der EU

Stuttgart, Wien, Brüssel, (ots) - Moderner Pflanzenschutz kann Pestizideinsatz

deutlich reduzieren



Morgen findet eine wichtige Vorentscheidung im federführenden EU-Umweltausschuss

zur SUR-Verordnung (Sustainable use of pesticides). Es geht um die

beabsichtigten Reduktion von Pestiziden. Ihre Einsatzmenge und das Risiko soll

bis zum Jahr 2030 um 50% reduziert werden. Für ökologisch sensible Gebiete

werden weitere Einschränkungen diskutiert. Der Agrarausschuss hat bereits im

Okober für den Entwurf gestimmt, die Abstimmung im Plenum der EU findet im

November 2023 statt. Im Anschluss erfolgt die Abstimmung im EU-Agrarministerrat.

Der Dachverband der Hersteller biologischer Pflanzenschutzmittel Deutschland /

Österreich (IBMA DA) begrüßt die geplante Verordnung, die es erstmals

ermöglicht, biologische und chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel

rechtsverbindlich voneinander abzugrenzen. Das ist die Voraussetzung für eine

gezielte Förderung der nachhaltigen Zukunftstechnologien.



Längst bewährt