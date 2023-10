Edelmetall gibt weiter nach.

Die Korrektur will nicht nachlassen. Palladium musste auch in den letzten Tagen und Wochen Federn lassen. Dabei musste man bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zu Palladium vom 04.10. die Situation als prekär einstufen…

In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Auch Palladium geriet in den letzten Tagen zunehmend in Bedrängnis. Der zuletzt noch zu beobachtende Versuch, in Richtung 1.330 US-Dollar vorzustoßen, nahm ein jähes Ende. Der Vehemenz des Rücksetzers fielen nun auch die 1.200 US-Dollar zum Opfer. Der Bruch der 1.200 US-Dollar beendete vorerst den Versuch der Bodenbildung und läutete ein neues Kapitel der Korrektur ein. Aus charttechnischer Sicht könnte es für Palladium nun doch noch in Richtung 1.000 US-Dollar gehen. Um die drohende Ausweitung der Abwärtsbewegung noch abzuwenden, muss Palladium zügig zurück über die 1.200 US-Dollar.“

Anfang Oktober korrigierten die Edelmetalle auf breiter Front. Für Palladium, das sich ohnehin bereits seit Monaten in einem ausgeprägten Korrekturmodus befand, bedeutete das schwache Umfeld eine weitere Belastung. Und so kam es, wie es kommen musste. Palladium tauchte unter die wichtige Unterstützung von 1.200 US-Dollar ab. Das daraus resultierende Verkaufssignal manifestierte sich zusehends.

Wir hatten bereits in unserer letzten Kommentierung ein Anlaufen der 1.000 US-Dollar als mögliches Szenario ins Spiel gebracht. Dieses Szenario nahm zuletzt weiter Form an. Die Vehemenz der Abwärtsbewegung lässt für die kommenden Tage (und Wochen) nicht viel Gutes erwarten. Nachhaltige Erholungsbewegungen kamen zuletzt nicht auf.

Kurzum. Aufgrund der anhaltenden Schwäche und dem Unvermögen des Edelmetalls, Aufwärtsmomentum zu kreieren, ist auch ein Rutsch unter die 1.000 US-Dollar in naher Zukunft nicht auszuschließen. Um das Chartbild zu stabilisieren, muss Palladium über die 1.330 US-Dollar.