Yili Group gewinnt zwei IDF Dairy Innovation Awards

Die Yili-Kampagne „Liebeserklärung an die Erde durch Taten – umweltverträgliche Satine-Verpackungen ohne Tinte und Druck" wurde mit dem Preis für „Innovationen bei nachhaltigen Verpackungen" ausgezeichnet. Die einzelnen Kartons sind in reinem Weiß ohne traditionellen Farbdruck gehalten, lediglich die erforderlichen Produktinformationen werden per Laser aufgedruckt. Die Kappen sind aus Zuckerrohr und die Umkartons aus recycelten Milchbehältern, so dass bei der Herstellung von 100.000 Umkartons etwa 260 kg Kunststoff eingespart werden können. Dadurch kann Yili den Rohstoffverbrauch erheblich reduzieren und eine Vorreiterrolle bei der nachhaltigen Entwicklung der Industrie einnehmen. Richard Walton, ein Mitglied der Preisjury, sagte: „Die Innovationen und die Nachhaltigkeitsaspekte, die Yili heute auf den Markt bringt, sind äußerst beeindruckend. Das gilt besonders im Bereich Verpackungen. Die Verpackung ist wunderschön, ohne Tinte und außerdem recycelbar. Außerordentlich beeindruckend.

CHICAGO, 23. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Die Gewinner der IDF Dairy Innovation Awards wurden offiziell auf dem Weltmilchgipfel 2023 bekannt gegeben, der vom 16. bis 19. Oktober in Chicago stattfand. Die Yili Group war das einzige globale Molkereiunternehmen, das mit zwei IDF Dairy Innovation Awards ausgezeichnet wurde. Mit diesen Auszeichnungen wurde Yili für seine herausragenden Leistungen in den Bereichen innovative Milchprodukte und nachhaltige Produkte gewürdigt.

Der „Raumtemperatur-Käselutscher" von Yili wurde ebenfalls gewürdigt. Er erhielt die Auszeichnung für „Innovationen im Bereich Produktentwicklung mit Schwerpunkt Lebensmittelsicherheit und Verbraucherernährung". Durch die Zugabe von Bifidobacterium lactis BL-99 hat Yili eine neue Kategorie von Käselutschern für Kinder entwickelt, die bei Raumtemperatur gelagert werden können, wodurch die Grenzen der traditionellen Kühlkettenlogistik und des Verkaufs bei niedrigen Temperaturen auf dem Markt überwunden werden. „Der Raumtemperatur-Käselutscher war eine fantastische Idee, von der ich zuvor nicht einmal zu träumen gewagt hätte. Er ist sehr gut und nahrhaft. Die Innovationen im Bereich Raumtemperatur sind großartig, weil man jetzt Milchprodukte und sogar Probiotika in Gebiete bringen kann, in denen sie vorher nicht erhältlich waren", so Richard Walton weiter.

Die kontinuierlichen Erfolge im Innovationsbereich sind dem globalen Innovationsnetzwerk von Yili zu verdanken. Inzwischen hat Yili 15 Innovationszentren auf der ganzen Welt eingerichtet, gemeinsam mit seinen Partnern Projekte im Bereich der innovativen Forschung und Entwicklung gesunder Lebensmittel auf den Weg gebracht und die Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten in Übersee, wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen und Partnern wie dem International Life Sciences Institute, der Wageningen University & Research in den Niederlanden, der University of Lincoln in Neuseeland, der Technischen Universität München in Deutschland und der University of Cambridge im Vereinigten Königreich sowie chinesischen Hochschuleinrichtungen wie der Universität Peking, der Chinesischen Landwirtschaftsuniversität, der Universität Sichuan und der Universität Jiangnan vorangetrieben, um das Wissen über Innovationen in der Milchwirtschaft aus der ganzen Welt zu bündeln und die Zusammenarbeit bei Innovationen in der gesamten industriellen Kette zu erleichtern.

Yili verfolgt einen verbraucherzentrierten Ansatz, schafft Durchbrüche und baut Wettbewerbsvorteile in Kerntechnologien auf, um gesunde Produkte für alle Bevölkerungsgruppen, alle Konsumszenarien und alle Lebenszyklen zu entwickeln.

