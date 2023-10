Nel ASA gebeutelt vom Goldmänner-Votum: 25. Oktober als Tag der Entscheidung?

Sorgen um die Zukunft des Wasserstoffspezialisten machen sich auch die User im jeweiligen Forum auf wallstreetONLINE:

"Nachdem sie nach wie vor keine Gewinne erwirtschaften und nur Geld sowie Hoffnung verbrennen, wird es für Nel zunehmend schwerer sich Geld auf dem Kapitalmarkt zu besorgen. Das war meist das Ende einer Firma, bevor sie für wenig Geld den Besitzer gewechselt hat. Was um alles in der Welt will Nel denn machen, um im Spiel der Großen den Anschluss nicht zu verlieren? Es fehlt an Aufträgen. Ein Firmengeflecht aus H2Logic, ProtonOnSite, Nel Hydrogen US, Nel Hydorgen Fueling und Everfuel eignet sich nicht gerade dazu, eine klare Firmenphilosophie zu verbreiten." – yeti69

"Es fehlt gutes Management. Keine Hochschulabsolventen, die alle das Gleiche labern, sondern ein Visionär mit Durchsetzungskraft. Also agieren, statt reagieren. Diese Art Führungskräfte sind aber so rar wie Diamanten in der Kläranlage." – RandomGambler1

"Nel ist so lange schon dabei, dass es mich wundert, das sie es einfach nicht auf die Kette bekommen – auch nur ein einziges mal diesen Vorsprung genutzt zu haben und Gewinne einzufahren. Spekulativ und teuer ist Nel immer noch. Gibt es da überhaupt ein Wasserstoff Unternehmen was Gewinn einfährt?" – Dreiseitensteak

"Ich denke, die Zahlen am 25. Oktober werden, zumindest kurzfristig, richtungsweisend sein. Ich habe das Invest aber schonmal abgeschrieben. Verschwindet Nel vom Markt, kann ich es verschmerzen. Ansonten könnte es lustig werden, wenn über 100 Millionen Shortaktien glattgestellt werden (müssen)." – Affendaxx

Das sagt der Analystenkonsens zur Aktie von Nel ASA:

Quelle: wO, MarketScreener Aktueller Kurs 0,60 Euro Mittleres Kursziel 1,10 Euro Aufwärtspotenzial in % ~80

Bis zum nächsten Börsengeflüster!

Die NEL ASA Aktie wird aktuell mit einem Minus von -4,91 % und einem Kurs von 0,604EUR gehandelt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion