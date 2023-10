Wann ist der richtige Zeitpunkt für den Hausverkauf? Experte verrät, wann es sich besonders lohnt (FOTO)

Walldorf (ots) - Timing ist am Immobilienmarkt entscheidend - insbesondere für

Eigentümer, die planen, ihre Immobilie zu veräußern. Obwohl vielfältige Faktoren

wie wirtschaftliche Konjunktur, Zinssätze und regionale Entwicklungen eine Rolle

spielen, gerät ein Aspekt oft in den Hintergrund: die Jahreszeit.



"Es ist ein weitgehend unbeachtetes Detail, doch der Verkauf eines Hauses kann

je nach Monat und Saison erheblich profitabel sein oder darunter leiden",

erklärt André Heid, qualifizierter Sachverständiger für Immobilien. Neben den

Jahreszeiten sollte man jedoch auch lokale Markttrends und individuelle

Gegebenheiten berücksichtigen. Wann sich der Hausverkauf besonders lohnt, verrät

André Heid nachfolgend.





Saisonale Besonderheiten beeinflussen den HausverkaufFaktoren wie die Lage, der Zustand des Hauses oder wirtschaftliche Bedingungenspielen eine große Rolle, wenn es um den Hausverkauf geht. Doch auch dieJahreszeit kann einen Einfluss auf den Hausverkauf haben. Denn tatsächlich kannder Marktpreis eines Hauses je nach Jahreszeit variieren. Woran aber liegt das?- Kaufbereitschaft der Käufer: In einigen Jahreszeiten sind potenzielle Käuferaktiver. So gelten der Frühling und Frühsommer oft als "Hochsaison" für denImmobilienmarkt in vielen Ländern, da viele Familien umziehen möchten, bevordas neue Schuljahr beginnt.- Hauspräsentation: Wenn die Gärten im Frühling und Sommer sattgrün sind, Blumenblühen und das Licht optimal fällt, wirken Häuser meist attraktiver. Im Winterhingegen sorgen schlechte Wetterbedingungen, graue Tage oder kahle Bäumedafür, dass die Außendarstellung eines Hauses weniger ansprechend ist.- Wetterbedingungen: In Regionen mit harten Wintern kann das Wetter außerdem denImmobilienmarkt verlangsamen. Denn Schnee, Eis und Kälte können Besichtigungenoder Umzüge erschweren.- Feiertage: Während der Ferien- und Feiertagszeiten, besonders zum Jahresende,können sowohl Käufer als auch Verkäufer weniger aktiv sein, was zu einemvorübergehenden Rückgang der Marktaktivität führen kann.- Wirtschaftliche Zyklen: Auch wenn dies nicht direkt mit Jahreszeiten zu tunhat, können wirtschaftliche Zyklen, die mit bestimmten Jahreszeitenkorrelieren, wie zum Beispiel das Ende des Geschäftsjahres oder Steuerzeiten,die Kauf- oder Verkaufsbereitschaft beeinflussen.- Vorhersagbare Jahreszyklen: Einige Käufer glauben, dass sie in den"langsameren" Monaten, zum Beispiel im Winter, bessere Angebote finden können,da weniger Käufer auf dem Markt sind. Verkäufer können dagegen im Frühjahrhöhere Preise erwarten, da die Nachfrage steigt.Der optimale Zeitpunkt für den Verkauf eines Hauses