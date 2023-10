Feiern Sie Chinas Chongyang-Fest mit der 134. Canton Fair und entdecken Sie revolutionäre Badezimmerprodukte für die Altenpflege

GUANGZHOU, China, 23. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Die 134. Canton Fair ist stolz darauf, das Chongyang-Fest in Dankbarkeit und Respekt für ältere Menschen zu feiern, indem sie ihren neu gestalteten Bereich für Badezimmerausstattung präsentiert. Dieser Bereich nimmt in Phase 2 eine Fläche von 35.000 Quadratmetern ein, die von Phase 1 auf Phase 2 verschoben wurde. In Zusammenarbeit mit außergewöhnlichen Unternehmen stellt die Messe eine Reihe von innovativen Bad- und Sanitärprodukten vor, die das Konzept der Seniorenbetreuung neu definieren. Durch den Einsatz von Innovation und Technologie will die Messe neue Wege der Unterstützung für die ältere Bevölkerung weltweit erschließen.

HUIDA Sanitary Ware Co., Ltd. („HUIDA") stellt ihre Acryl-Massage-Badewanne HD1712N vor, das perfekte Geschenk für Senioren während des Chongyang-Fests. Mit seinem rutschfesten Boden sorgt dieses Produkt für die Sicherheit älterer Menschen beim Baden zu Hause. Darüber hinaus ermöglicht das Surf-Massage-Design der Wanne ein Baden zu zweit, begleitet von der integrierten Sitz- und Kopfstützenkonfiguration, die den Benutzerinnen und Benutzern vielseitige Funktionen wie Bein- oder Ganzkörper-Aerobic-Brausemassage bietet, sodass ältere Menschen sowohl Sauberkeit als auch Komfort genießen können. Für weitere Produktinformationen besuchen Sie bitte https://goo.su/XexUtY.