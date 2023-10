NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den zuletzt deutlichen Kursverlusten an den US-Börsen ist es am Montag mit gebremstem Tempo noch etwas weiter abwärts gegangen. Die Sorge über eine Eskalation des Gaza-Kriegs im Nahen Osten durch ein Übergreifen auf andere Länder verunsichert die Anleger weiterhin. Außerdem belastet der fortgesetzte Anstieg der Kapitalmarktzinsen. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen stieg erstmals seit 2007 zeitweise über fünf Prozent und setzte so ihren jüngsten Höhenflug fort.

Der Dow Jones Industrial gab im frühen Handel 0,23 Prozent auf 33 051,75 Punkte ab. In der vergangenen Woche hatte der bekannteste Wall-Street-Index 1,6 Prozent eingebüßt. Der marktbreite S&P 500 verlor am Montag 0,21 Prozent auf 4215,34 Punkte. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Index Nasdaq 100 sank um 0,27 Prozent auf 14 521,25 Zähler./ck/he