Das ist bitter!

Kurzum. Nun gilt es! Sollte es für die Deutsche Telekom unter die 20,0 Euro gehen, würde das Korrekturszenario Form annehmen. Das dann wiederum daraus resultierende Verkaufssignal könnte die Aktie zunächst in Richtung 19,5 Euro führen. Ein Ausbruch der Aktie über die 21 Euro käme hingegen einem Befreiungsschlag gleich.

Die jüngste Erholung erlangte mit der Rückeroberung der eminent wichtigen Zone 20,0 Euro / 20,2 Euro zunächst Relevanz. Mit großen Ambitionen lief die Aktie in Richtung der 21 Euro. Im September bildete die Deutsche Telekom in diesem Bereich ein markantes Zwischenhoch aus. Insofern hätte ein erfolgreicher Vorstoß über die 21 Euro die Karten auf der Oberseite noch einmal neu gemischt. Doch dazu kam es nicht. Die Deutsche Telekom musste im Bereich ihrer 200-Tage-Linie wieder nach unten abdrehen. Aktuell nähert sie sich erneut dem Kursbereich von 20 Euro.

Der Dax knüpft an die letzte Handelswoche an und geht zu Wochenbeginn in Deckung. Der Index entfernt sich hierbei immer weiter von der eminent wichtigen Marke von 15.000 Punkten. Auf der Unterseite drohen somit weitere Verluste.

