Dreht die Aktie nun nach unten ab?

Für die Aktie der Münchener Rück bricht eine spannende Phase an. Der untere Chart verdeutlicht, warum…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung (26. September) zur Münchener Rück hieß es unter anderem „[…] Die 375 Euro stehen noch immer im Fokus des Handelsgeschehens. Wie eingangs beschrieben verhindert das fragile Marktumfeld ein weiteres Vorankommen der Aktie auf der Oberseite. Mit Blick auf die aktuelle Stärke der Aktie gibt es durchaus berechtigte Hoffnungen, dass die aktuellen Marktunbilden – sofern sie nicht doch noch zeitlich und von ihrer Dynamik her ausufern – ihr nichts anhaben können. Eine Fortsetzung der Bewegung in Richtung 390 Euro / 400 Euro ist jederzeit möglich. Obacht wäre allerdings geboten, sollte es für die Münchener-Rück-Aktie doch noch unter die 362+ Euro gehen. Ein Rücksetzer unter die Zone 350 Euro / 340 Euro würde gar eine Neubewertung der Lage notwendig machen.“

Ende September / Anfang Oktober dominierte ein Korrekturszenario das Handelsgeschehen. Die Münchener Rück verstand es aber, die Konsolidierung oberhalb der wichtigen Zone um 362+ Euro zu halten. Die Aktie strotzt bereits seit geraumer Zeit vor Stärke und so dauerte es auch nicht lange, bis die Münchener Rück das Korrekturszenario wieder abschütteln konnte. Die anschließende Erholung führte die Aktie noch einmal in den Kursbereich 380+ Euro.

Die Tür in Richtung 400 Euro stand offen, doch die einsetzenden Gewinnmitnahmen schlugen sie kürzlich wieder zu. Die Münchener Rück befindet sich aktuell auf dem Rückzug. Aus charttechnischer Sicht muss es aber erneut darum gehen, die eminent wichtige Zone um 362 Euro zu verteidigen. Ein Rücksetzer unter die 362 Euro wäre ein herber Rückschlag. Gleichzeitig würden weitere Abgaben in Richtung 350 Euro / 340 Euro drohen. Zudem würde im Fall des Bruchs der 362 Euro eine potentielles Doppeltop Form annehmen…