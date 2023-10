RBC stuft MUNICH RE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 382 Euro belassen. Das Nettoergebnis von 1,2 Milliarden Euro im dritten Quartal sei stark und habe den Rückversicherer dazu veranlasst, sein Jahresgewinnziel anzuheben, schrieb Analyst Derald Goh in einer ersten Reaktion am Montagnachmittag. Die operative Geschäftsentwicklung sei in allen Segmenten gut gewesen. Auf die durchschnittliche Jahresschätzung der Analysten, den Konsens, dürfte das angehobene Gewinnziel aber keinen Einfluss haben, da es bereits über der bisherigen Schätzung liege./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2023 / 15:04 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2023 / 15:04 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 371,5EUR gehandelt.