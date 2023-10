Für kleines Geld online sichtbar werden - Leon Hamid zeigt, wie bereits mit geringem Budget große Erfolge im Onlinemarketing möglich sind (FOTO)

Ismaning (ots) - Onlinemarketing ist heutzutage eine der wichtigsten Triebfedern

für den Erfolg eines Unternehmens. Leider fehlen bei kleinen und

mittelständischen Unternehmen oftmals die Mittel, um große Kampagnen auf die

Beine zu stellen. Die zeitliche Belastung und der Mangel an fundiertem Know-how

tun das Übrige, sodass viele Firmen unnötig Geld in ineffektive Maßnahmen

investieren.



Es ist aber auch mit wenig Budget durchaus möglich, online aufzufallen und die

Zielgruppe verlässlich anzusprechen. "Entscheidend für den Erfolg ist

hauptsächlich nicht, wie viel Geld ein Unternehmen für Marketing in die Hand

nimmt, sondern wie es dieses einsetzt", so Onlinemarketing-Experte Leon Hamid

und Geschäftsführer der FLH Media Digital.