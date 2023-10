Millionen für die Tonne? / Bei der gesetzlich vorgeschriebenen Lizenzierung von Verpackungen verschenken viele Unternehmen vermutlich unnötig Geld (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) - Schätzungsweise rund 15 bis 20 Prozent der Unternehmen zahlendeutlich zu viel Geld für die gesetzlich vorgeschriebene Lizenzierung ihrerVerpackung bei einem dualen System, so die Schätzung von Branchen-Experten.Dabei lassen sich in diesem Bereich trotz aktueller Preisanpassungen vielerAnbieter vor dem Hintergrund volatiler Märkte deutliche Einsparungen erzielen.Welche Faktoren die Preisentwicklung beeinflussen und welche SpielräumeUnternehmen haben, um bei der Lizenzierung Kosten zu sparen, hat jetzt dasFachmagazin Packaging Journal untersucht.[1] Es empfiehlt Inverkehrbringern vonVerpackungen, die Preis- und Serviceangebote der dualen Systeme auf ihreTragfähigkeit zu prüfen und zu vergleichen. Aber das tun nicht alle Unternehmen.Die Zeche zahlt der Verbraucher - und damit letztlich auch der Inverkehrbringer.Denn die Toleranzschwelle für Verbraucher in Bezug auf Preisanpassungen istdeutlich gesunken.Jedes Unternehmen, das Verpackungen in Deutschland in den Umlauf bringt, mussdiese lizenzieren und damit eine fachgerechte Entsorgung und das Recycling imSinne der Kreislaufwirtschaft sicherstellen. So möchte der Gesetzgeber möglichsthohe Recyclingquoten von Papier, Pappe, Karton, Aluminium und Kunststofferzielen - zu Recht. Seit der Wettbewerbsöffnung im Segment der dualen Systemeund dem Markteintritt zusätzlicher Anbieter in den 2000er Jahren sind die Kostenfür die Verpackungslizenzierung insgesamt enorm zurückgegangen. So sanken dieoperativen Entsorgungskosten laut einer Berechnung des Bundeskartellamtszwischen 2003 und 2011 um ganze 54 Prozent![2] Jetzt steigen sie angesichtsverschiedener externer Faktoren wieder, wie ein Bericht des Packaging Journalsauf der Website des Magazins konstatiert.[3] Der Markt ist in Bewegung, abernicht jedes Unternehmen scheint sich dieser Preisdynamik bewusst zu sein: "DerTenor einiger Marktakteure lautet, dass trotz der Dynamik viele Kunden noch inAltverträgen stecken", so heißt es im Artikel. Genau hinzusehen lohnt sich also,denn die vorgeschriebene Verpackungslizenzierung fließt in die Kostenkalkulationfür Produkte ein. Und aktuell sind Verbraucher angesichts der hohen Inflationbesonders preissensibel.Von der Dynamik des Marktes trotz Preiserhöhungen profitierenNicht alle Hersteller verpackter Waren scheinen sich die Marktdynamik in denvergangenen Jahren zunutze gemacht zu haben. "Schätzungsweise 15 bis 20 Prozentder Inverkehrbringer zahlen zu viel Geld für die Verpackungslizenzierung,"zitiert das Packaging Journal in seinem Artikel ' KostentreiberVerpackungslizenzierung?(https://packaging-journal.de/kostentreiber-verpackungslizenzierung/) '. "Und