DAX - Gegenbewegung im Abwärtstrend

Die aktuelle Gegenbewegung ist bisher als normale Erholung nach den vorherigen Kursabgaben zu sehen. Es ist ein Hochlauf bis in den Bereich des Widerstands um 15.040 Punkte möglich, wo auch der 10er-EMA notiert. In der Folge ist mit erneut fallenden Kursen zu rechnen. Weiterhin steht eine israelische Bodenoffensive im Gaza-Streifen im Raum. Es ist davon auszugehen, dass es in diesem Fall zunächst zu einem Kursrutsch kommen wird.

Aktuelle Lage