Im August 2015 markierte Walgreens noch bei 97,30 US-Dollar ein vielversprechendes Verlaufshoch, anschließend ging die Aktie jedoch in einen Abwärtstrend über und beschleunigte den Ausverkauf in den letzten Wochen auf ein Niveau von 20,48 US-Dollar. Erst auf dem Tiefstand aus 2008 haben sich einige Käufer eingefunden, die nun an einer Stabilisierung und womöglich technischen Gegenbewegung in der Aktie arbeiten.

Weit entfernt vom Trendwechsel