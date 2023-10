Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Nemetschek ist am 26.10.2023.Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.070,92(-0,08).

Nach einem erfolgreichen dritten Quartal hebt die Nemetschek SE ihre Umsatzprognose für 2023 an. Die erfreulichen Zahlen führen zu optimistischen Erwartungen für das kommende Geschäftsjahr.

Nemetschek SE hebt Umsatzerwartungen für 2023 an: Mehr Gewinn in Sicht!

