Nachdem das Paar Anfang Mai und in einem äußerst steilen Aufwärtstrend um 12,0864 NOK ins Straucheln gekommen war, wurde eine Konsolidierung abgespielt, diese reichte auf Tagesbasis exakt in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts um 11,0959 NOK abwärts. Dort konnte nach mehreren Wochen schließlich ein Boden ausgebildet werden und erlaubte einen Anstieg an 11,6307 NOK. Nach einem weiteren Dip zurück auf den EMA 200 wurde schließlich die inverse SKS-Formation zu Ende ausgeprägt und Mitte Oktober erfolgreich zur Oberseite aufgelöst.

Junihochs im Test