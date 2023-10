Jetzt sehen sie ihre Felle davonschwimmen, weil der Konflikt im Nahen Osten neben der Ukraine ein weiterer ist, der zu jeder Zeit weiter eskalieren kann. Die Börsen haben innerhalb von drei Jahren mit Szenarien zu tun, die trotz sehr geringer Wahrscheinlichkeit dann am Ende doch eintraten. Drei schwarze Schwäne in Folge: Pandemie, Ukraine, Israel.

In den USA geraten so viele Menschen wie noch nie in Verzug, wenn es um die Bezahlung ihrer Autokredite geht. Hier wie anderenorts ist der schnelle Zinsanstieg gepaart mit steigenden Preisen besonders stark zu spüren. Wer mit Studenten-, Hypotheken- und Autokrediten gleich dreifach in der Kreide steht, spürt den Anstieg der Zinsen besonders stark. Am Ende wächst das Ausfallrisiko in den Büchern der Banken, und das, umso länger die Zinsen oben bleiben.

Die zehnjährigen Renditen sind in den USA das erste Mal seit 2007 über fünf Prozent gestiegen. Die Hoffnung ist nun, dass es ein "touch and go" wird - also einmal kurz berühren, um dann möglichst schnell wieder abzutauchen. Die Märkte scheinen im Moment nicht vorbereitet zu sein für Zinsen über fünf Prozent. Solange die Fed allerdings keine Hinweise auf Zinssenkungen gibt, was durchaus noch mehr als ein halbes Jahr auf sich warten lassen kann, könnte der Ausverkauf am Anleihemarkt vorerst weiter gehen.

