Die Marktteilnehmer reagierten auf den Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine am 24. Februar 2022 folgerichtig. Sie verursachten beim SMA-Kurs einen starken Anstieg. Die seit 24. Februar 2022 gebildete Aufwärtssequenz ist ab Mai 2023 in eine Konsolidierung übergegangen. Auslöser war die Veröffentlichung der Zahlen zum ersten Quartal 2023 am 11. Mai. Hier wurden von den Marktteilnehmern bessere Zahlen erwartet. Paradoxerweise wurden am 23. Juni exzellente Ergebnisse gemeldet, worauf der Titel die Verluste der Konsolidierung komplett wieder wettgemacht und ein Doppeltop ausgebildet hat. Dabei wurde nebenbei ein neues All Time High bei 112,70 Euro markiert. Auf das All Time High folgte die Bildung eines Abwärtstrends, der aktuell noch intakt erscheint, obwohl das Papier im Zuge der jüngsten Kursentwicklung zweimal an der Unterstützung bei 51,25 Euro Stärke demonstrierte. Es könnte sich eine Seitwärtsentwicklung abzeichnen, wo die 51,25 Euro als untere Begrenzung fungieren könnte. Denn der Kursverlust war so stark, dass das erwartete KGV 2025 mittlerweile bei aktuell 12,29 liegt. Die Skepsis bezüglich der Auftragseingänge könnte dafür sorgen, dass die Kursentwicklung auch keine großen Sprünge nach oben entwickelt.

SMA Solar Technology AG (Tageschart in Euro) Tendenz: