Eskalation abwarten

Liebe Börsenfreunde,

Wenn Sie mich fragen: Ich denke, die westliche Welt gerät an die Grenzen ihrer Kapazität mit all den Krisen:

Israel,

Ukraine,

Inflation,

Staatsverschuldung,

Flüchtlingsstrom,

… aber das denke ich schon seit einigen Jahrzehnten. Daher fragen Sie mich lieber nicht.

Rückblick und Optimismus trotz Krisen

Denn in der Vergangenheit wurden immer Lösungen gefunden, egal wie komplex die Probleme waren. Und sobald sich eine Lösung abzeichnete, begannen die Finanzmärkte zu steigen.



Der Impuls – aufgrund der vielen Krisen seine Aktienengagements glatt zu stellen und abzuwarten – wird von der Erfahrung der vergangenen Jahrzehnte gestoppt. Das ist nichts für schwache Nerven.

Persönliche Investmentstrategie in Krisenzeiten

Natürlich schaue ich mehrfach jeden Tag ins Geschehen an den Finanzmärkten, doch ich scheue mich vor weitreichenden Entscheidungen. Wie gesagt: Die Erfahrung sagt, dass es nicht der richtige Zeitpunkt zum Verkaufen ist.

Daher fokussiere ich mich aktuell auf unsere Sentiment-Auswertung. Die Extrempositionen zeigen die innere Zerrissenheit der Anleger: Angst und Panik bei gleichzeitig großem Zukunftsoptimismus.

Israel-Konflikt: Eskalation und Hoffnung auf Kompromiss

Hat der Westen die Situation in Israel noch unter Kontrolle? Der Einschlag einer Rakete in ein Krankenhaus in Gaza führte uns vor Augen, wie schnell die Situation eskalieren kann: Zunächst wurde die Rakete Israel zugeschrieben, weltweit entbrannten Anti-Israel-Demonstrationen bis die Herkunft der Rakete den Hamas zugeordnet wurde.

Wie in Zeitlupe eskaliert die Situation in Israel Stück für Stück, Teilnehmer der Friedensgespräche scheinen machtlos, der Widerstand gegen Israel formiert sich. Dennoch hoffen Anleger auf den rettenden Kompromiss, mit dem alle Beteiligten leben können.

Die Auswirkungen weiterer globaler Krisen

Doch die Gefahr der sich fortsetzenden Eskalation im Israel-Konflikt wird von Anlegern inzwischen erkannt, entsprechend groß ist die Verunsicherung und entsprechend groß ist die Angst. Gleichzeitig droht der Westen überfordert zu werden, denn eigentlich bräuchte der Ukraine-Krieg die volle Aufmerksamkeit und Unterstützung.