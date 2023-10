Die top zehn unterbewerteten Dividenden-Aktien aus den USA

David Harrell, der Herausgeber von Morningstar DividendInvestor, empfiehlt, sich auf Unternehmen mit Managementteams zu konzentrieren, die ihre Dividenden-Strategien unterstützen, und Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen, oder wirtschaftlichen Burggräben, zu bevorzugen. "Ein Burggraben-Rating ist natürlich keine Garantie für Dividenden, aber wir haben einige sehr starke Korrelationen zwischen wirtschaftlichen Burggräben und Dividendenbeständigkeit festgestellt", so Harrell.

Laut Morningstar seien die besten Titel jene, die dauerhafte Dividenden zahlen. Die Strategen empfehlen, diese zu kaufen, wenn sie unterbewertet sind. "Beim Kauf von Dividenden-Titeln und der Jagd nach Rendite ist es sehr wichtig, selektiv vorzugehen. Die Suche nach den renditestärksten Bereichen des Marktes führt oft in problematische Bereiche und Dividendenfallen – Unternehmen, deren Rendite zwar gut aussieht, aber die letztlich nicht nachhaltig ist. Man muss auf die Dauerhaftigkeit und Zuverlässigkeit der Dividenden achten", so Dan Lefkovitz, Stratege bei Morningstar Indexes.

Angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheit und der Volatilität an den Aktienmärkten sollten Anleger demnach unterbewertete Qualitätsdividenden-Aktien in ihr Portfolio aufnehmen. Warum? Qualitätsunternehmen verfügen über die finanzielle Stabilität, um ihre Dividenden auch in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten aufrechtzuerhalten. Außerdem werde das Kursrisiko verringert, wenn Anleger die Aktien dieser Unternehmen günstig kaufen können. Um die besten Dividenden-Aktien zu finden, haben die Strategen einen Blick auf den Morningstar Dividend Yield Focus Index geworfen, der den US-Aktienmarkt abbildet. Folgende Titel gehören demnach zu den besten Dividenden-Aktien im Oktober: Coca-Cola, Altria Group, Wells Fargo, PepsiCo, Comcast, Bristol-Myers Squibb, United Parcel Service, Gilead Sciences, Medtronic, Verizon Communications.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion