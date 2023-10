BioNTech erzielt Erfolg bei Krebsimpfstoffen, 25 Therapieprogramme

Nach Zwischenergebnissen einer Studie bei fortgeschrittenem Krankheitsverlauf habe der CAR-T-Zelltherapiekandidat BNT211 "ermutigende" Erfolge gezeigt. Dabei sei die Zelltherapie mit dem Impfstoff Carvac kombiniert worden, der ebenso wie schon der Corona-Impfstoff von BioNTech auf der mRNA-Technologie basiert. Bei der BNT211-Therapie docken sogenannte CAR-T-Zellen an den Krebszellen an und zerstören diese.

Die auf einem Kongress in Madrid präsentierten Ergebnisse bestätigen die positiven Zwischenergebnisse, die zuvor auf der diesjährigen Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology in Chicago vorgestellt wurden. Im nächsten Jahr könnte laut BioNTech eine zulassungsrelevante Phase-2-Studie bei Patienten mit Keimzellentumoren beginnen. Bis 2030 will BioNTech bereits bis zu 10.000 Krebspatienten behandeln.

Die BioNTech-Aktie kletterte am Dienstagnachmittag in Frankfurt um 6,5 Prozent auf 91,50 Euro. Seit Jahresbeginn hat sie damit aber immer noch fast 36 Prozent eingebüßt. Auf die Stimmung schlagen die nachlassenden Einnahmen mit Corona-Impfstoffen, die sowohl BioNTech als auch den US-Partner Pfizer bereits zu Gewinnwarnungen veranlasst haben.

"Unser Ziel ist es, das Potenzial von CAR-T-Therapien für solide Tumore zu erschließen und dazu beizutragen, das Behandlungsergebnis für eine Reihe von Tumoren zu verbessern, für die die Möglichkeiten gegenwärtig noch sehr begrenzt sind“, erklärte Özlem Türeci, Mitbegründerin und Chief Medical Officer bei BioNTech, in der Mitteilung des Unternehmens.

BioNTech forscht im Kampf gegen Krebs derzeit an rund 25 Therapieprogrammen, die sowohl im Frühstadium einer Krankheit als auch bei fortgeschrittener Tumorbildung eingesetzt werden könnten. Mehrere dieser Stoffe sind bereits in verschiedenen Studienphasen, sieben Programme in fortgeschrittenen Phase-2-Studien und ein Kandidat in einer zulassungsrelevanten Phase-3-Studie.

Autoren: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion