Novartis hebt die Prognose an: Kommt jetzt wieder Schwung in die Aktie?

Deutlich negativer fiel das Urteil von Barclays-Analystin Emily Fields aus. Schon vor der Bekanntgabe der Zahlen hatte Fields am Montag ihr Kursziel für Novartis von 90 auf 85 Franken gesenkt. Sie rät aktuell zum Untergewichten. "Während sich die Dynamik für Novartis nach den positiven Ergebnissen der NATALEE-Studie verbessert hat, betrachten wir das Wachstum von Novartis im Vergleich zu anderen Unternehmen als glanzlos", so die Analystin.

Die Aktie reagierte am Dienstag allerdings nicht mit Freudensprüngen auf die positiven Nachrichten aus Basel. Die Papiere fielen um rund 0,5 Prozent. Analyst Peter Welford von Jefferies belässt die Aktie mit einem Kursziel von 100 Franken auf Kaufen. Der Pharmakonzern habe mit Umsatz und operativem Ergebnis (Core Ebit) die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Welford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Anhebung des Ergebnisausblicks habe er ebenso erwartet wie das beibehaltene Umsatzziel.

Der Schweizer Pharma-Riese korrigiert seine Gewinnprognose zum dritten Mal nach oben, aber die Begeisterung an der Börse hält sich in Grenzen. Anleger und Analysten bleiben skeptisch.

