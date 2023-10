Die erste große Abwärtsbewegung erfolgte von 420,61 US-Dollar aus Ende 2021 auf 264,51 US-Dollar, später konnte ein Anstieg an 347,25 US-Dollar in der zweiten Welle erfolgen. Seitdem hat sich das Chartbild einmal mehr eingetrübt, seit Jahresanfang ist es nicht mehr gelungen neuerliche Verlaufshochs zu etablieren, in der Folge rutschte der Kurs wieder auf den EMA 200 (Woche) bei derzeit zu 288,18 US-Dollar ab. Unter der Annahme einer klassischen 1-2-3-Korrektur fehlt demnach noch eine Verkaufswelle.

Bären noch nicht fertig