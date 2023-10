Aktien mit Dividendenwachstum: Der sichere Weg in turbulenten Zeiten

In einer Mitteilung erklärte Malik, dass trotz der volatilen Bedingungen das Bleiben am Markt ratsam sei. Jedoch sollten Aktionäre ihr Depot neu ausrichten, um Volatilität aus dem Weg zu gehen und das Engagement in defensive Aktien erhöhen – mit einem Fokus auf hohe Qualität, Cashflow und Dividendenwachstum.

Weiterhin sprach sie sich dafür aus, Portfolios auf Dividendenwachstumsunternehmen und globale Infrastruktursektoren auszurichten. "US-Dividendengewinner zeichnen sich durch positive Fundamentaldaten, robustes Wachstum, starke Bilanzen und gesunde Cashflows aus, die ihnen die Flexibilität geben, mehr Kapital durch erhöhte Dividenden an die Aktionäre zurückzugeben", zitiert MarketWatch Malik. Diese Strategie könnte helfen, die negativen Effekte, die von Inflation und Zinserhöhungen ausgehen, abzumildern.

Historisch gesehen haben sich dividendenorientierte Unternehmen in turbulenten Marktphasen und nach Fed-Zinserhöhungszyklen als robust erwiesen. Malik betonte, dass ein aus Dividendenwachstums- und globalen Infrastrukturaktien bestehendes 50/50-Portfolio eine höhere Dividendenrendite von 3,5 Prozent im Vergleich des breiteren globalen Aktienmarktes biete. Zudem war diese Mischung in den vergangenen zehn Jahren weniger volatil, was ihre Attraktivität in unsicheren Zeiten unterstreiche.

Eine ähnliche Strategie vertritt Morningstar. Das Research-Team legt Anleger nahe, unterbewertete Qualitätsdividenden-Aktien zu kaufen. So veringere sich das Kursrisiko. Das sind die top zehn unterbewerteten Dividenden-Aktien aus den USA.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion