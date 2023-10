US-Aktien überverkauft? Analyst prognostiziert "ordentliches Aufwärtspotenzial"

Derzeit wird das Marktumfeld von einer ganzen Reihe von Faktoren belastet, wie zum Beispiel hohe Zinsen, hohe Ölpreise und geopolitische Unsicherheit. In Anbetracht dieser zahlreichen makroökonomischen Gegenwinde haben sich Aktien jedoch als recht widerstandsfähig erwiesen, so Johnson. Der S&P 500 liegt nur neun Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 4.607 Punkten.

Laut Johnson gebe es eine Reihe von technischen Indikatoren, die darauf hindeuten, dass die Anleger den Markt übermäßig pessimistisch einschätzen. So habe sich beispielsweise die S&P 500-Marktbreite weitgehend verschlechtert. "Wir sehen bereits, dass dieser Markt ziemlich überverkauft ist", zitiert Business Insider Johnson.

Der Piper Sandler-Stratege ist nicht allein. In den vergangenen Wochen sind diverse konträre Kaufsignale aufgeleuchtet, während Aktien weiter abrutschen. So auch der Bullen- und Bärenindikator der Bank of America (BofA), der in den "extrem bearischen" Bereich vorgedrungen ist. Dies sei laut BofA-Strategen ein mögliches Zeichen dafür, dass Anleger anfangen sollten, Aktien zu kaufen.

Der jüngste Ausverkauf wurde durch den Anstieg der Anleiherenditen und die Befürchtung höherer und längerer Zinsen in der Wirtschaft ausgelöst. "Damit ist ein Großteil der schlechten Dinge aus dem Weg geräumt. Der Markt ist hier bereits bis zu einem gewissen Grad ausverkauft. Aber ich denke, wenn wir erst einmal Klarheit darüber haben, was in Washington passieren wird, wenn wir die Gewinnsaison hinter uns gebracht haben und solche Dinge, dann denke ich, dass es einen wirklich bedeutenden Aufschwung geben wird. Und wir glauben immer noch, dass es hier ein ordentliches Aufwärtspotenzial gibt", so Johnson.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion