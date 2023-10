Allein seit dem Corona bedingten Kurseinbruch der Aktie auf unter 250,00 US-Dollar hat sich der Wert seit März 2020 nahezu vervierfacht, am Ende konnte bei 975,72 US-Dollar das bisherige Rekordhoch markiert werden. Seit Mai dieses Jahres kommt die Aktie jedoch nicht mehr weiter und tendiert grob seitwärts, wird hierbei um 873,78 US-Dollar auf der Unterseite abgesichert. Genau diese Unterstützung befindet sich nun in einem Test, zeitgleich zeigen die Kursmuster der letzten Monate eine mögliche Topping-Bildung an. Eine Aktivierung der Trendwendeformation würde demnach Handelsansätze auf der Unterseite begünstigen.

Gesunde Konsolidierung bald möglich