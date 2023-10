Watch out Intel: Nvidia entdeckt die PC-Prozessoren-Welt

Es wäre eine klare Kampfansage an den Halbleiter-Hersteller Intel: Laut einem Bericht von Reuters will Nvidia, der weltweit führende Anbieter von Cloud-Computing und bis dato vor allem für Grafikkarten sowie für Computerchips für Künstliche Intelligenz (KI) bekannt, in Zukunft auch in das Geschäft mit eigenen PC-Prozessoren einsteigen.

Diese sollen auf der ARM-Technologie basieren, die laut Plänen von Microsoft auch bei Windows-Systemen in Zukunft eine immer stärkere Rolle spielen soll, statt der bis dato dominanten x86 Prozessor-Architektur. Auch Apple setzt ARM bereits in einigen Modellen von Macbook und iPad ein.