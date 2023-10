Auf Sicht der nächsten Tage könnte die Coca-Cola-Aktie innerhalb einer technischen Gegenbewegung weiter zur Oberseite tendieren und zunächst den EMA 50 bei aktuell 55,79 US-Dollar ansteuern. Ein weiteres Ziel darüber läge um 57,50 US-Dollar, wo anschließend eine Entscheidung für den weiteren Verlauf des Wertpapiers getroffen werden müsste. Gelingt ein Durchbruch, wären weitere Zugewinne an 61,63 US-Dollar zu erwarten. Auf der Unterseite bedeutet ein Kursrutsch unter 52,50 US-Dollar sofortiges Korrekturpotenzial auf 48,47 US-Dollar. Kurzzeitig scheint die Unterstützung der letzten Jahre um 52,50 US-Dollar zu halten.

Fazit:

Die Coca-Cola-Aktie bleibt unter den aktuellen Marktbedingungen Spekulationsobjekt, bis nicht größere Triggermarken aktiviert werden. Vom gegenwärtigen Niveau aus könnte ein Anstieg an 57,50 US-Dollar anstehen und beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN ME1VMP abgedeckt werden. Die mögliche Renditechance beliefe sich hierbei auf 85 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 0,66 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, aber auch vorläufig das Niveau von 54,00 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten. Hieraus würde sich ein äquivalenter Stopp-Kurs im Schein von 0,33 Euro ergeben.