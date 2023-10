SAP (DE0007164600) hat vergangene Woche die Ergebnisse zum dritten Quartal veröffentlicht und mit soliden Zuwächsen im Cloudgeschäft (Umsatzplus 23 Prozent auf 3,47 Milliarden Euro) sowie Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Konzernumsatz stieg um 4 Prozent auf 7,7 Mrd. Euro, der operative Gewinn legte um 16 Prozent auf knapp 2,3 Milliarden Euro zu, der Nettoüberschuss stieg sogar um 34 Prozent auf 1,7 Mrd. Euro. Wer auf dem aktuellen Kursniveau nahe der Allzeithochs eine defensive Alternative zum Direktinvestment in die Aktie sucht, kann mit Zertifikaten bereits bei der Fortsetzung der Seitwärtsbewegung profitieren.

Mit dem Discount-Zertifikat der BNP Paribas mit der ISIN DE000PC0KNX2 erhalten Anleger zum Preis von 117,30 Euro einen Puffer von 6,3 Prozent. Aus dem Höchstbetrag (Cap) von 125 Euro errechnet sich eine Renditechance von 7,70 Euro oder 16 Prozent p.a. Schließt die Aktie am Bewertungstag 15.3.24 unter dem Cap, erhalten Anleger eine SAP-Aktie.

Defensive Bonus-Strategie mit Abgeld und 24,1 Prozent Puffer (Juni)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der HVB mit der ISIN DE000HC39C02 ist mit einem Bonusbetrag und Cap von 125 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 95 Euro (Puffer 22,9 Prozent) bis zum Bewertungstag 21.6.24 niemals berührt oder unterschritten wird, erhalten Anleger den Bonus- und Höchstbetrag; andernfalls eine Aktie. Beim Kaufpreis von 117,19 Euro liegt der maximale Gewinn bei 7,81 Euro (Rendite 10 Prozent p.a.). Attraktiver Discount-Effekt: mehr als 6 Prozent Abgeld!

Einkommensstrategie mit 10,75 Prozent Kupon p.a. (September)

Die Aktienanleihe der SG mit der ISIN DE000SW3T213 zahlt einen Kupon von 10,75 Prozent p.a., was durch den Einstieg knapp unter pari auch der Effektivrendite entspricht, wenn die Aktie am Bewertungstag (20.9.24) auf oder über dem Basispreis von 125,32 Euro schließt. Andernfalls gibt’s 7 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 125,32 Euro, Bruchteile in bar).

ZertifikateReport-Fazit: Anleger, die das größte europäische Technologie-Unternehmen als Kerninvestment ansehen und angesichts des aktuellen Kursniveaus eine defensive Positionierung vorziehen, können sich mit den Strategien nach persönlichem Anlagehorizont und Sicherheitsbedürfnis gegen moderate Rücksetzer schützen und dabei zweistellige Seitwärtsrenditen erzielen.

