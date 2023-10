Aktie vor den Zahlen

Der kanadische Uranproduzent Cameco wird in einer Woche (genauer gesagt am 31.10.) die frischen Q3-Daten vorlegen. Die Spannung im Vorfeld der Zahlen ist entsprechend. Der aktuelle Kursverlauf suggeriert einen gewissen Optimismus der Marktakteure. Das Chartbild der Aktie ist freilich noch immer als ambivalent einzustufen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung (vom 03.10.) zu Cameco hieß es unter anderem „[…] Solange sich Cameco oberhalb von 50 CAD hält, ist alles im grünen Bereich. Die Aktie könnte jederzeit problemlos die Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen. Bei einem Rücksetzer unter die 50 CAD würde es allerdings spannend. In diesem Fall sollten zumindest 46,5 CAD halten. Das Thema obere Trendwende würde hingegen bei einem Rücksetzer unter die markante Unterstützung von 40 CAD aktuell werden. Kurzum. Nach der veritablen Kursrally nimmt sich die Cameco-Aktie eine Auszeit. Noch ist alles im grünen Bereich und die Aktie hat jederzeit die Möglichkeit, die Aufwärtsbewegung wieder aufzunehmen. Die Rahmenbedingungen passen nach wie vor – Stichwort Uranpreisentwicklung. Obacht ist hingegen geboten, sollte es für Cameco unter 46,5 CAD gehen.“

Im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung zeigt sich die Cameco-Aktie robust. Die Aktie verstand es bislang, die wichtige Zone um 50 CAD / 49 CAD zu verteidigen. Eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung 46,5 CAD oder gar in Richtung 40+ CAD konnte so verhindert werden.

Die zuletzt thematisierte obere Trendwende ist trotz der robusten Vorstellung der Aktie aber noch nicht vom Tisch. Um das Chartbild auf der Oberseite zu klären, bedarf es eines Vorstoßes über das Niveau des aktuellen 52-Wochen-Hochs (56,7+ CAD).

Kurzum. Nicht zuletzt aufgrund der spannenden charttechnischen Konstellation kommt der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse eine große Bedeutung zu. Von den Zahlen könnten wichtige Impulse (in jedwede Richtung) ausgehen. Die Aufgabenstellung ist aus charttechnischer Sicht dabei klar definiert: Cameco muss über die 56,7 CAD und darf nicht unter die 49 CAD.