Widerstand als Spielverderber

Einen herben Rückschlag musste die Aktie des US-amerikanischen Goldproduzenten Newmont Corp. kürzlich hinnehmen, als sie an einem Widerstand scheiterte und wieder nach unten abprallte. Der Rücksetzer hat bereits eine veritable Dynamik entwickelt und könnte die Aktie weiter in Bedrängnis bringen.

Im Vergleich zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zu Newmont vom 03.10. hat sich die charttechnische Lage der Aktie aber aufgehellt. Ob es sich hierbei nur um eine temporäre Entspannung handelt oder nicht, wird sich womöglich bereits in Kürze herausstellen.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Wie andere Produzenten auch, wird Newmont aktuell von zwei Belastungsfaktoren in die Mangel genommen. Zum einen ist es der Preisrückgang bei Gold, zum anderen notieren die Ölpreise unverändert auf hohem Niveau, was Bedenken hinsichtlich der Entwicklung der Produktionskosten schürt. Im Ergebnis rauschte Newmont unter die 38 US-Dollar. Der Doppelboden wurde quasi pulverisiert. Das daraus resultierende Verkaufssignal entfaltet aktuell seine Wirkung. Vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage ist über kurz oder lang eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 30 US-Dollar nicht auszuschließen. Dieser Kursbereich erlangte in den Jahren 2018 und 2019 eine hohe Relevanz.“.

In der Folgezeit bildete die Aktie im Bereich von 35+ US-Dollar ein Tief aus. Die damals von uns befürchtete Ausdehnung der Abwärtsbewegung in Richtung 30 US-Dollar blieb aus; blieb womöglich erst einmal aus, denn aktuell ziehen erneut dunkle Wolken auf…

Die im Bereich von 35 US-Dollar gestartete Erholung nahm dank des anziehenden Goldpreises zunächst rasch Fahrt auf und führte die Aktie über die wichtige Marke von 38 US-Dollar zurück. Kurzzeitig ging es für Newmont auch über die 40 US-Dollar, ehe dann im Bereich von 41+ US-Dollar der Vorstoß ein abruptes Ende nahm.

Ein Ausbruch über die 41+ US-Dollar (hier liegt unter anderem das markante September-Hoch) wäre aus charttechnischer Sicht eminent wichtig gewesen. Der dynamische Rücksetzer, der mittlerweile das Handelsgeschehen bestimmt, mahnt nun wiederum zur Vorsicht. Sollte es nun auch noch unter die 38 US-Dollar gehen, könnte die Aktie auf 35 US-Dollar durchgereicht werden. Sollte es dann auch noch unter die 35 US-Dollar gehen, würde womöglich doch noch einmal der Kursbereich von 30 US-Dollar in den Fokus des Handelsgeschehens rücken…