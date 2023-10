3M schneidet besser ab

3M hat im dritten Quartal einen Umsatz von 8,02 Mrd. US-Dollar erzielt, was über den Konsensschätzungen von 8,0 Mrd. US-Dollar lag. Das bereinigte Ergebnis je Aktie weist das Unternehmen mit 2,68 US-Dollar aus, die Erwartungen lagen bei 2,35 Dollar. Zeitgleich erhöhte der Vorstand seine Prognose für den Gewinn pro Aktie von 8,60 bis 9,10 auf 8,95 bis 9,15 US-Dollar.

Ein Blick auf den langfristigen Kursverlauf zeigt die Aktie aber immer noch seit der Kurspitze von 259,77 US-Dollar aus Januar 2018 in einem intakten Abwärtstrend, hierbei ging es auf die Unterstützungszone aus den Jahren zwischen 2004 und 2012 und 88,00 US-Dollar talwärts. Solch markanten Stellen bleiben häufig nicht ungenutzt, weshalb an dieser Stelle durchaus mit einer Trendwende zu rechnen wäre. Dieses Unterfangen könnte jedoch gut einige Wochen bis Monate in Anspruch nehmen.