The Naga Group AG: Rückzahlung von Wandelanleihen und Start von SaaS-White-Label für kuwaitischen Broker

NAGA hat den Großteil der Wandelanleihen zurückgezahlt

NAGA führt das erste SaaS-White-Label für einen kuwaitischen Online-Broker ein

NAGA startet die Funktion "NAGA Communities", die es Super-Influencern ermöglicht, ihre eigene Social Trading Community zu betreiben

NAGA informiert über Änderungen für ihre ausstehenden Wandelanleihen und gibt weitere Updates zu Produktaktualisierungen

NAGA hat eine SaaS-Partnerschaft in Mexiko gestartet und erweitert damit ihre globale Expansion

NAGA vermeidet Verwässerung bestehender Aktionäre durch die Rückzahlung der Wandelanleihen und die Neuverhandlung der Konditionen

Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei The Naga Group ist am 01.11.2023.Der Kurs von The Naga Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,2990und lag im Vergleich zum Vortag mit +12,76im Plus.