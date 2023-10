Nickelmetallerz; Quelle: Depositphotos

Die Contact Bay-Liegenschaft befindet sich rund 12 Kilometer südwestlich der Stadt Dryden in der kanadischen Provinz Ontario und ist leicht und das ganze Jahr über zu erreichen. Heritage hat hier drei Gebiete von Interesse identifiziert – Nabish Lake, Rognon Mine (Gold) sowie Anderson – und von dort nun, nach eigener Aussage, wirtschaftlich tragfähige Bunt- und Edelmetallgehalte gemeldet.

Im Gebiet Nabish Lake, so das Unternehmen, bestätigte man Kupfer- und Nickelvererzung mit bis zu 1,9% Kupfer und 0,4% Nickel auf mehreren Kilometern der Nabish Lake mafisch-ultramafischen Intrusion. Damit nicht genug, wurde auch noch ein neues Gebiet mit Kupfermineralisierung entdeckt.

Heritage meldete zudem, dass man im Gebiet der Rognon Mine hochgradige Goldvererzung über eine 2 Kilometer lange, potenzielle Scherzone bestätigen konnte. In der Anderson Zone, wo Heritage zudem noch zusätzliche Claims erwirbt, stützen die Ergebnisse der Arbeiten dieses Jahres historische Goldgehalte von bis zu 0,8 g/t Gold.

Nabish Lake

In der Nabish Lake-Zone erbrachten sieben von 25 entnommenen Proben anomale bis wirtschaftliche Kupfermineralisierung und fünf Proben zeigten anomale bis wirtschaftliche Nickelvererzung. Stichproben aus dem Gebiet New Mineralization wiesen zudem bis zu 0,20% Kupfer auf und das Gebiet soll in zukünftigen Programmen untersucht werden.

Rogon Mine

Hier handelt es sich um eine Scherzone/Quarzader, die goldhaltige Mineralisierung beherbergt, welche durch historische Gruben auf einer Streichlänge von etwa 2 Kilometern erschlossen wurde. Drei historische Minenschächte, zahlreiche Gruben und Gräben sowie Abraumhalden wurden vom Feldteam lokalisiert (Contact Bay Mine, Rognon Mine und Wachman Mine). Die entlang des Streichens entnommenen Proben bestätigen die historischen Ergebnisse. In diesem Gebiet wurden insgesamt 12 Schürfproben entnommen und zehn der 12 Proben enthielten anomale Gehalte von bis zu 3,86 g/t Gold.

Das Feldprogramm 2023 war ein großer Erfolg

Peter Schloo, CEO von Heritage Mining erklärte: „Wir sind sehr begeistert von den wirtschaftlichen Kupfer-, Nickel- und Goldzielen in unmittelbarer Nähe von Kinross Gold, einem großen Bergbauunternehmen. Unser Feldprogramm 2023 auf Contact Bay war ein großer Erfolg. Dies sind fantastische Ergebnisse von unserem Grundstück, und wir freuen uns auf die geophysikalischen und geologischen Modellinterpretationen von Mira Geoscience, die unser erfolgreiches Feldprogramm in naher Zukunft ergänzen werden. Wir sind bestrebt, das Basismetall- und Edelmetallpotenzial auf dieser Liegenschaft systematisch zu erkunden und in naher Zukunft einen klaren Weg nach vorne zu kommunizieren.“

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Heritage Mining Ltd. halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Heritage Mining Ltd. zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Heritage Mining und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Heritage Mining Ltd. die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.