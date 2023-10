Australische Goldaktien schwach

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Wirtschaftsminister Robert Habeck plant, die durch die Politik seiner Regierung ruinierte deutsche Industrie mit viel Geld zu retten und Deutschland dafür massiv zu verschulden. N-tv.de: „Habeck rüttelt für deutsche Industrie an Schuldenbremse“. „Wir wollen Deutschland als starken Industriestandort in seiner ganzen Vielfalt erhalten“. „Es müsse daher viel Geld in die Hand genommen werden“.Kommentar: Die Aussagen stehen im Einklang mit der permanenten Bankenrettung, aber im Widerspruch zur aktuellen Klimareligion vgl. Vortrag Edelmetallmesse 2022, Folie 28: „Wir befinden uns jetzt in einem Stadium der permanenten Bankenrettung. Egal ob die Rettungsfonds für das Klima, Corona, die Gaspreisbremse, die Bundeswehr oder den Wiederaufbau der Ukraine aufgelegt werden. Die Banken werden über die Gewinnspanne bei der Vergabe der neuen Kredite permanent gerettet. Neue Rettungspakte „egal für was“ müssen folgen, um den Kollaps der Banken zu vermeiden. Diese Kredite werden nie zurückbezahlt und finanzieren die Banken bis zur Währungsreform“.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem festeren Dollar zulegen (aktueller Preis 59.808 Euro/kg, Vortag 59.471 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.