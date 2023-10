Deutsche Bank mit 13. profitablen Quartal in Folge – Aktie im Rallye-Modus

Im Firmenkundengeschäft, das vom höheren Zinsniveau profitiert, verzeichnete die Bank im Vergleich zum Vorjahr einen Ertragsanstieg um 21 Prozent auf 1,89 Milliarden Euro. In der Investmentsparte der Bank sanken die Nettoerträge im Jahresvergleich um vier Prozent auf 2,27 Milliarden Euro. In den ersten neun Monaten des Jahres gingen sie sogar um zwölf Prozent auf 7,3 Milliarden Euro zurück.

Die Deutsche Bank hat am Mittwoch einen Nettogewinn von 1,031 Milliarden Euro für das dritte Quartal gemeldet und damit die Erwartungen von 997 Millionen Euro leicht übertroffen. Der Gewinn ist im Vergleich zum Vorjahr zwar um acht Prozent gesunken, liegt aber um 35 Prozent höher als im Vorquartal. Im gleichen Zeitraum des Jahres 2022 verzeichnete der deutsche Kreditgeber einen Nettogewinn von 1,115 Milliarden Euro, der auf höhere Zinssätze und eine höhere Marktvolatilität zurückzuführen war. Die Erträge beliefen sich im abgelaufenen Quartal auf 7,13 Milliarden Euro, gegenüber 6,92 Milliarden im dritten Quartal 2022.

Der Finanzvorstand der Deutschen Bank, James von Moltke, sagte gegenüber CNBC, dass die Performance der Investmentbanking-Sparte "ziemlich genau im Einklang mit dem Markt" liege, wenn man die zugrunde liegende Basis betrachte. "Was sich abspielt, ist die von uns geforderte Normalisierung der Erträge aus festverzinslichen Wertpapieren und Währungen, insbesondere im Makrobereich, also bei Zinsen, Devisen und Schwellenländern, die im vergangenen Jahr von der sehr hohen Volatilität profitiert haben", so von Moltke.

Die Bank habe weiter aufgrund des gesteigerten Eigenkapitals die Möglichkeit, frei verfügbare Reserven entweder für zusätzliche Investitionen oder höhere Ausschüttungen an Aktionäre zu nutzen. Bezüglich des genauen Umfangs, in dem die Bank geplante Dividenden und Aktienrückkäufe erhöhen könnte, äußerte sich von Moltke jedoch nicht näher.

JPMorgan-Analyst Kian Abouhossein lobt die beeindruckenden operativen Leistungen im dritten Quartal sowie die bemerkenswert hohe Kernkapitalquote von 13,9 Prozent. Dieses Finanzergebnis sollte ebenfalls in einem positiven Licht betrachtet werden, insbesondere in Bezug auf die Aussagen zur Kapitalstärke und potenziellen Kapitalrückführungen.

Die Deutsche-Bank-Aktie legt nach Veröffentlichung des Zahlenwerks zu und notiert zum Handelsstart zeitweise um über sieben Prozent höher bei 10,19 Euro.

Die Deutsche Bank Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,35 % und einem Kurs von 9,849EUR gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

