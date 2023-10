Anleger der PayPal-Aktie können aufgrund der aktuellen Kursentwicklung nicht zufrieden sein. Zwar wurden die Tiefs im gegenwärtig gültigen Abwärtstrend immer wieder gekauft, in den letzten Handelstagen wiederholte sich dieses Handelsmuster aber nicht mehr. Der Kursverlauf durchbrach direkt die Unterstützung bei 57,29 US-Dollar. Dabei verheißt die Nachrichtenlage Wolken am Horizont. Die EZB plant mit einem digitalen Euro ein eigenes Angebot für digitale Zahlungen als Alternative zu Zahlungsdienstleistern, die nicht in Europa beheimatet sind wie etwa der US-Riese PayPal. Auch andere Notenbanken weltweit beschäftigen sich mit digitalem Zentralbankgeld. Es zeichne sich unter anderem ab, dass der digitale Euro außerdem in einer Offline-Variante zur Verfügung gestellt würde. Digitale Zahlungen blieben also auch dann möglich, wenn die Internet- oder Mobilfunkverbindung gestört wäre.

Das erwartete KGV 2023 liegt aufgrund des starken Gewinneinbruchs trotz des Kursrückgangs aktuell bei 14,94. Dabei hat der Kurs von PayPal in der Spitze von Ende Juli 2021 bis Ende Juni 2022 um über 78 Prozent nachgegeben. Trotz dieses Einbruchs kommt die Aktie von PayPal nicht in die Gänge. Der Aktienkurs von PayPal hat sich nach dem 78-prozentigen Verlust in der zweiten Julihälfte 2022 kurz erholt, bildete danach aber einen weiteren Abwärtstrend aus. Vom Beginn des Abwärtstrends am 16. August 2022 bei 103,03 US-Dollar bis zum vergangenen Dienstag sank der Kurs bis auf das Niveau von 54,39 US-Dollar. Damit verlor die Aktie abermals rund 47 Prozent an Wert. Eigentlich befindet sich das Papier von PayPal in einer intakten Abwärtssequenz, in der das letzte Tief nicht gekauft wurde und der Kurs die Unterstützung bei 57,29 US-Dollar durchbrochen hat. Zwar kann eine Erholung auf niedrigerem Niveau eintreten, der Kurs erscheint jedoch stark angeschlagen. Das bedenkliche Chartbild könnte auch weitere Abverkäufe triggern.

PayPal Holdings, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: