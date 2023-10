Die teure Naivität der Deutschen

Ob in der Politik oder an der Börse – stupid german money wird in den letzten Jahren immer mehr durch simple deutsche Naivität ersetzt. Freundliches Auftreten allein garantiert keinen Erfolg, im Gegenteil.

Freundlicher im Ton und angenehmer im Auftreten als Robert Habeck kann man kaum sein. Das veranlasste die Deutschen ihn vor nicht einmal drei Jahren zum beliebtesten Politiker zu küren. Nicht weit entfernt rangierte damals seine Parteikollegin Annalena Baerbock, die mittlerweile im Außenministerium nicht nur eine lange Fehlerkette vorzuweisen hat, sondern bei ihren Zielen auch wenig zimperlich ist und keinesfalls übervorsichtig agiert. Auch Habeck zeigte bei allem freundlichen Auftreten, dass er für grüne Dogmen über ökonomische Leichen geht. Abzulesen ist dies sehr gut daran, dass der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland auf einem Level von 40 verharrt. Unter 50 spricht man von Schrumpfung und in diesem Bereich ist Deutschland somit seit eineinhalb Jahren in einer dicken Rezession.

Wer also in Sachen Wirtschaftspolitik und auch im Äußeren geglaubt hat, Freundlichkeit und nettes Auftreten würden Erfolg garantieren, irrt gewaltig. Der bayrische Wirtschaftsminister mag daherkommen wie ein unbeholfener Einsiedler, die nackten Fakten sprechen dort jedoch dafür, dass hinter den Kulissen einige gute Entscheidungen getroffen wurden. An der Börse neigen deutsche Anleger auch dazu, Vorstandsvorsitzenden mit netter Erscheinung und freundlichem Auftreten Vertrauen zu gewähren. Kasper Rorstedt bei Adidas kam als netter und verbindlicher Typ vom DAX-Konkurrenten Henkel zu den Franken und man gewährte ihm Vertrauensvorschuss dabei, mit seiner ruhigen Art erfolgreich zu sein.

Nach wenigen Jahren war die Bilanz desaströs und der Adidas-Kurs ebenso wie das Wachstum gegen die Wand gefahren – nettes Auftreten hin oder her. Im Gegenteil kriegte Rorstedt eine Affäre um den Rapper Kanye West nicht in den Griff und versagte im Krisenmanagement. „Als Bilanz der Adidas-Aktie in den letzten Jahren bleibt ein Absturz von 335 auf zwischenzeitlich 100 Euro und damit eine Drittelung des Marktwerts auf nur noch 20 Milliarden Euro“, rechnet Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets vor.

Freundlich und erfolglos

Das Paradebeispiel für den vermeintlich netten und gut meinenden CEO aus deutschen Landen ist jedoch Werner Baumann, ehemaliger Boss des Bayer-Konzerns. Er drückte eine vorbereitete Übernahme des umstrittenen US-Saatgutriesen Monsanto durch. Selbst jeder drittklassig informierte Marktteilnehmer konnte sich damals ausmalen, dass versierte US-Anwälte nur auf den Tag X warten würden, um Bayer mit Klagen zu überziehen, die Monsanto ans Bein gebunden hatte. Baumann erklärte in seiner ruhigen Art jedoch stetig, wie sinnvoll die Übernahme des US-Konkurrenten gewesen sein sollte. „Eine Notwendigkeit im hart umkämpften Sektor sollte es sein“, so Analyst Molnar. Baumann versprach dabei über Jahre, dass man nur warten müsse, bis sein strategischer Schachzug mit Monsanto Früchte trüge. Falls er dies selbst glaubte, war er über alle Maßen naiv. Falls er es nicht glaubte, war er abgezockt und dreist seinen Aktionären gegenüber.