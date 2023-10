Die neuen Korrekturtiefs sind da! Und jetzt?

von Sven Weisenhaus

Nach dem kurzen Ausflug über die 5 %-Marke ist die Rendite der am Markt vielbeachteten 10-jährigen US-Staatsanleihe vorgestern bereits wieder deutlich zurückgekommen. Die hohe negative Korrelation der Kurse am Aktien- und am Anleihenmarkt, auf die ich vor genau einer Woche hinwies (siehe „US-Verbraucher sorgen für erneute Zinsängste“), setzte sich dabei fort. Denn die Schwäche der Aktienkurse, die sich zu Wochenbeginn aufgrund der höheren Renditen fortsetzte, endete vorgestern mit dem Rückgang der Renditen in einer deutlichen Kurserholung.

Nasdaq Composite hat sein neues Korrekturtief erreicht

Diese konnte allerdings nicht mehr verhindern, dass der Nasdaq Composite sein neues Korrekturtief markierte, welches aus saisonaler Sicht bis Ende Oktober noch zu erwarten war.