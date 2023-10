Alphabet – Sorge um die Cloud

Am Dienstag gab es den ersten großen Tech-Showdown an der Wall Street. Microsoft und Alphabet öffneten ihre Bücher. Während Microsoft überzeugte, fiel die Bilanz bei Alphabet gemischt aus. Alphabets Cloud-Computing-Sparte meldete einen Gewinn, der geringer ausfiel als erwartet, was Bedenken über die Position des Unternehmens in einem für seine Zukunft entscheidenden Markt weckte.

Die Aktien von Alphabet brachen im späten Handel um bis zu 7,2 % ein. Investoren setzen darauf, dass das Cloud-Geschäft das dominierende Suchgeschäft von Google ablösen kann. Das Cloud-Geschäft meldete ein Betriebsergebnis von 266 Millionen Dollar und verfehlte damit die Schätzungen von 434 Millionen Dollar.

