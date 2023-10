Fresenius SE - Anstieg über 10er-EMA?

Am Vortag hieß es im Insight: "Die Long-Position um 25,00 Euro sollte leicht im Gewinn verkauft werden, die Gegenbewegung nach dem Abprall an der Unterstützung um 24,50 Euro ist zu schwach. Vor dem Hintergrund der fragilen Lage am Gesamtmarkt ist mit erneut fallenden Kursen bei den Aktien von Fresenius zu rechnen." Das hat bisher gepasst, die Aktien tendieren seitwärts und zeigen weiterhin kaum Aufwärtsdynamik. Long-Position leicht im Gewinn verkaufen.

