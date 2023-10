Meta vor Quartalszahlen: Mega-Rallye oder böses Erwachen?

Microsoft und Alphabet haben vorgelegt, jetzt ist Meta an der Reihe. Die Facebook-Mutter lässt sich am heutigen Mittwochabend nach US-Börsenschluss in die Bücher zum dritten Quartal schauen. Kann der massive Aufwärtstrend der Aktie von Mark Zuckerberg anhalten oder gibt es für Anleger ein böses Erwachen? Die Erwartungen sind denkbar hoch: Das Meta-Papier ist seit Jahresbeginn um 154 Prozent gestiegen und liegt 225 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief. Ob Zuckerberg den Erfolgskurs beibehalten kann, hängt vor allem von drei Faktoren ab: dem Kampf gegen Reel-Rivalen TikTok, der Rückkehr an die Spitze im Ad-Geschäft und Fortschritte bei KI-Produkten.

Die Analysten bei Bloomberg erwarten einen Umsatz im dritten Quartal von 33,5 Milliarden US-Dollar nach 27,7 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn je Aktie soll von 3,14 auf jetzt 3,70 US-Dollar ansteigen. Meta hat die Umsatzschätzungen der Marktbeobachter in vier der vergangenen fünf Quartale übertroffen, lag beim Gewinn je Aktie aber dreimal darunter. Von 56 Analysten raten 48 zum Kauf, sechs sagen "Halten", nur zwei haben Meta auf "Reduzieren" gesetzt. Das mittlere Kursziel liegt bei 363,90 US-Dollar bei einem aktuellen Kurs von knapp über 311 US-Dollar.