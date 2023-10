Es ist wieder soweit: Unsere Chart-Show-Charity ist gestartet. Bitte spenden Sie 10% Ihrer Gewinne für Franziskaner-Helfen. Dieses Mal für die Projekte „Kältebus in Düsseldorf“ und „Franziskus-Treff in Frankfurt“.

Hier ist der Spendenlink: https://franziskaner-helfen.de/spendenaktionen/?cfd=h7dwd

DAX – Ein typischer Hammer zeigt Kaufbereitschaft

DAX update

Es liegt auf der Hand, dass die Marktteilnehmer nicht an einem Unterschreiten der Unterstützungszone interessiert sind. Am Montag konnte eine Hammerformation generiert werden, welche eine gewisse Kaufbereitschaft der Marktteilnehmer zeigt. Dieser Hammer wurde am Dienstag dann auch klassisch bestätigt. Die Indikatoren haben im überverkauften Bereich gedreht und zum Teil schon Kaufsignale generiert. Alle diese positiven Signale, zu denen im Übrigen auch die Saisonalität zählt, stehen aber unter dem Vorbehalt der Kriege, deren Ende derzeit noch nicht absehbar sind. Somit ist es ein sehr zartes Pflänzchen, welches sich in den ersten beiden Handelstagen dieser Woche gebildet hat.

S&P500 – konnte ein weiteres Abgleiten zunächst verhindern

S&P500 update

In den USA konnte ein weiteres Abrutschen ebenfalls zunächst verhindert werden. Hier hat eine Unterstützungszone für Halt gesorgt und die Indikatoren haben Kaufsignale generiert. Ähnlich wie beim DAX gilt aber auch hier, dass noch keine nachhaltige Trendwende generiert wurde. Jede weitere Eskalation dürfte den Erholungsansatz wieder negieren.

Gold – Und wieder droht die 2.000

Es wird so langsam zum Dauerzustand, dass die Marktteilnehmer vor der 2.000er-Marke Angst haben und ihre spekulativen Positionen im Bereich dieser runden Marke lieber wieder auflösen. Zudem haben die Indikatoren Divergenzen gebildet oder Verkaufssignale generiert. Eine Korrekturbewegung bis in den Bereich der Unterstützungszone sollte daher kurzfristig nicht überraschen.

