Steinige Zukunft für Tesla – Ärger mit US-Justiz weitet sich aus

Im vergangenen Monat hatte das Wall Street Journal berichtet, dass Bundesstaatsanwälte die Vergünstigungen für den Vorstandsvorsitzenden Elon Musk untersuchen, die bis ins Jahr 2017 zurückreichen. Darunter ein Projekt, das als "Glashaus" für Musk beschrieben wird. Anfang dieses Jahres berichtete Reuters, dass Tesla ein spezielles "Ablenkungsteam" eingerichtet habe, um Beschwerden von Kunden über die Reichweite ihrer Fahrzeuge zu umgehen.

Die Untersuchungen der US-Behörden laufen bereits seit Januar, dass es jetzt auch zu Vorladungen gekommen ist, lässt darauf schließen, dass die Justiz ihre Nachforschungen verschärft.

Tesla warnte vor möglicherweise "erheblichen negativen Auswirkungen" auf die Geschäfte des Autobauers, sollte die Regierung Durchsetzungsmaßnahmen ergreifen. Das Unternehmen gab an, dass die laufenden Ermittlungen bisher kein Fehlverhalten ergeben hätten.

Die Vorladungen reihen sich ein in eine wachsende Zahl von Ermittlungen der Regierung gegen den Elektroautohersteller. Das Justizministerium untersucht auch Behauptungen, die Tesla über seine angebliche selbstfahrende Technologie aufgestellt hat. Im September verklagte die US Equal Employment Opportunity Commission (Kommission für Chancengleichheit am Arbeitsplatz) Tesla, weil das Unternehmen in seinem Werk in Fremont, Kalifornien, "weit verbreitete und andauernde rassistische Belästigungen seiner schwarzen Mitarbeiter toleriert" habe.

Der Aktienkurs von Tesla hat in diesem Monat bereits mehr als zwölf Prozent eingebüßt. Seit Jahresbeginn liegt er dennoch dank der Rallye in der ersten Jahreshälfte etwa 102 Prozent im Plus.

Die Tesla Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 215,8USD gehandelt.

Autor: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion