Vom 'Personal Computer' zur 'Personal KI' Lenovo präsentiert "KI für alle"-Strategie und demonstriert Lösungen (FOTO)

Stuttgart (ots) - Lenovo hat auf der 9. Global Tech World in Austin, Texas,

seine Strategie für künstliche Intelligenz (KI) präsentiert und eine weitere

Investition von 1 Milliarde US-Dollar in KI-Innovationen angekündigt. Das

Technologieunternehmen will die KI-Nutzung in allen Lebensbereichen fördern. So

demonstrierte das Unternehmen beispielsweise im Rahmen des Projektes Libras (htt

ps://news.lenovo.com/ai-powered-sign-language-translation-solution-hearing-brazi

l/) , wie Gebärdensprache mit Hilfe einer KI übersetzt und neben Text auch

mittels KI-generierter Stimme in nahezu Echtzeit ausgegeben wird.



Ein besonderes Merkmal der vorgestellten Strategie ist Lenovos hybrider

KI-Ansatz, der darauf abzielt, die verschiedenen Modelle der künstlichen

Intelligenz - Public, Private und Personal - in einer harmonischen Koexistenz zu

vereinen. Um höchste Sicherheit und den Schutz der Privatsphäre zu

gewährleisten, implementiert Lenovo eine restriktive KI-Umgebung. Die KI von

Lenovo arbeitet entweder ausschließlich innerhalb eines Geräts oder sicher mit

lokalen Servern zusammen. In beiden Szenarien wird die KI ausschließlich mit

Daten versorgt, die entweder von individuellen Benutzern oder den firmeneigenen

Daten eines Unternehmens stammen. Dabei wird streng darauf geachtet, dass keine

Informationen öffentlich geteilt oder in öffentliche Trainingsdatensätze

integriert werden. Dieser Sicherheitsansatz macht KI nicht nur sicherer, sondern

ermöglicht auch leistungsstärkere und individuell angepasste Ergebnisse. Dieser

Ansatz gewährleistet nicht nur Datenschutz und Sicherheit, sondern schafft auch

eine flexible Grundlage für die Anforderungen verschiedener Anwendungsfälle.