FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch an seine deutlichen Vortagsverluste angeknüpft und ist unter 1,06 US-Dollar gefallen. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0576 Dollar gehandelt. Am Morgen hatte der Euro noch über 1,06 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0576 (Dienstag: 1,0632) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9455 (0,9405) Euro.

Händler verwiesen auf die hohe Verunsicherung an den Finanzmärkten. Vor allem der Konflikt im Nahen Osten stützt den Dollar. Bereits am Dienstag war der Kurs des Euro kräftig gefallen. Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland stützten die Gemeinschaftswährung in diesem Umfeld nicht.