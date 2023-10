Huawei präsentiert im Rahmen des Programms "Smart & Green Village" auf Zypern eine intelligente Lösung zur Branderkennung mit 5G, KI und Drohnen

Nikosia, Zypern (ots/PRNewswire) - Huawei hat in der Hauptstadt Zyperns,

Nikosia, in Zusammenarbeit mit dem Startup-Unternehmen PROBOTEK seinen

Anwendungsfall der Brandfrüherkennung eingeführt Die Lösung, die das 5G-Netz von

Cyta nutzt, wurde im Rahmen des Programms "Smart & Green Village" von Huawei im

Athalassa Parkeingesetzt. Ihre Funktionen wurden auf einer

Einführungsveranstaltung am 19. Oktober in Nikosia vorgestellt.



Bei der Eröffnung der Veranstaltung sprach Andreas Christou, Vice General

Manager des Cyprus Forest Department , im Namen des Präsidenten der Republik

Zypern, Nikos Christodoulidis, des Ministers für Landwirtschaft, ländliche

Entwicklung und Umwelt, Petros Xenofontos, und des General Manager des Forest

Department, Charalambos Alexandrou . Er sagte: "Diese Initiative zeigt das hohe

Maß an Sensibilität und das aktive Interesse von Huawei Technologies (Zypern) an

Fragen des Schutzes unserer Wälder und der natürlichen Umwelt vor Bränden. Bei

der Bekämpfung von Bränden gibt es keinen Platz für Nachlässigkeit, und was noch

wichtiger ist, niemand wird außen vor gelassen. Es ist eine große Genugtuung,

dass der Wille des privaten Sektors in dieser Richtung heute durch das

innovative Brandmeldeprogramm 'Smart & Green Village' von Huawei bestätigt

wird."